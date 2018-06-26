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Петербуржцам пообещали увеличение продолжительности жизни до 80 лет

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Фото: Depositphotos
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Власти Санкт-Петербурга прогнозируют увеличение средней продолжительности жизни горожан до 80 лет к 2030 году. Такие цифры были озвучены на заседании городского правительства, где рассматривалась стратегия развития Петербурга до 2035 года.

Как передает телеканал «78», в ходе собрания руководитель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов подчеркнул, что средняя продолжительность жизни населения является целевым показателем и необходимо обеспечить ее повышение.

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Согласно данным на конец 2017 года, продолжительность жизни петербуржцев составила 74 года. Чиновники поставили перед собой задачу повысить ее до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Кроме того, в Смольном акцентировали внимание на необходимости укрепления показателей здоровья и прироста населения. Для этого чиновники планируют программы поддержки молодых семей и увеличение доли занимающихся спортом горожан до 57% к 2035 году.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко сообщил, что за последние 11 лет численность пенсионеров в России увеличилась на 7 млн человек, а в ближайшие годы возрастет еще на 6,5 млн граждан. За этот же период число россиян трудоспособного возраста сократилось на 7 млн человек, а в дальнейшем показатель уменьшится еще на 4 млн.

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