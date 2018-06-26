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Голая «заколдованная» Маргарита напала на пенсионерку в Санкт-Петербурге

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Фото: скриншот видео
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В Санкт-Петербурге обнаженная женщина набросилась на пенсионерку, угрожая убить. Свой поступок она объяснила тем, что заколдована.

Инцидент произошел в Красном Селе, сообщает телеканал «78». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как голая женщина нападает на соперницу. Она называла себя Маргаритой, периодически пускалась в пляс и в конце концов удалилась, пританцовывая.

Пользователи Сети, посмотревшие видео, предположили, что причиной необычного поведения Маргариты стали наркотики.

«Фонтанка» сообщает, что очевидцы происшествия вызвали полицию, но наряд, прибывший из ближайшего отделения, не обнаружил хулиганку ни на одной из прилегающих улиц.

23 июня в Сети появилось видео, на котором покупательница тюменского супермаркета избила кассира курицей. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга. По словам автора кадров, нападавшая была пьяна и ей не понравилось, что птица продавалась замороженной, а не охлажденной.

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