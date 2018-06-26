Жительница Пензенской области осуждена за хранение взрывчатки в сарае

Суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Пачелмского района Пензенской области, которая хранила взрывчатое вещество в сарае.

Как сообщает пресс-служба Пачелмского районного суда, было установлено, что в марте 2017 года женщина приобрела взрывчатое вещество, не имея на то соответствующего разрешения. Она хранила покупку в сарае почти год, пока правоохранительные органы в ходе рейда не обнаружили его и не изъяли, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.