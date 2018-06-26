МИД РФ призвал ОБСЕ отреагировать на недопуск журналистов на Украину

МИД РФ ожидает более жесткой реакции в связи с запретом на въезд на Украину журналистам российских СМИ, заявила 26 июня официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее 26 июня власти Украины запретили въезд представителю ВГТРК Евегнию Примакову и корреспонденту RT Поле Слиер. Они прилетели в Киев для участия в качестве экспертов в конференции ОБСЕ по свободе СМИ.

«Этот дискриминационный шаг выглядит тем более вызывающе, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее подтвердил в своем письме открытый характер мероприятия и выразил признательность за проявленный россиянами интерес к участию в нем», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, при отсутствии жесткой реакции со стороны международного сообщества киевские власти ощущают полную безнаказанность своих действий.

«Полагаем неприемлемым подход ОБСЕ к организации своих мероприятий, при котором не обеспечивается возможность участия в них всех заинтересованных лиц», — подчеркнула представитель МИДа.

Отказ во въезде на Украину Поле Слиер осудила Международная федерация журналистов. В Кремле пообещали разобраться в обстоятельствах произошедшего.