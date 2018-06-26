Прямой эфир

Вдова Андрея Дементьева назвала причину смерти поэта‍

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский поэт Андрей Дементьев умер от осложнения после простуды, сообщила его супруга Анна Пугач.

«90 лет, от чего можно скончаться? От всего, множество болезней. Осложнение было после простуды», — приводит ее слова радиостанция «Говорит Москва».

Пугач добавила, что не знает точного диагноза.

«Все полыхнуло разом, праздничные дни, простуда, а дальше…» — сообщила она газете РБК.

Всенародно любимый поэт
Каким мы запомним Андрея Дементьева

В интервью телеканалу РЕН ТВ вдова рассказала, что последние дни поэт чувствовал сильную слабость, но очень хотел дожить до своего 90-летия. По ее словам, незадолго до смерти он успел собрать издание своих произведений.

Пугач отметила, что последним желанием Дементьева было, чтобы похороны прошли в Твери или Москве.

«У меня в душе Тверь. Он очень-очень любил Тверь. Хотелось бы, чтобы власти (Твери) как-то проявились», — цитирует жену поэта ТАСС

10 июня появилась информация, что Андрея Дементьева экстренно госпитализировали из-за проблем с работой внутренних органов. Поэт подтвердил, что действительно находится в одной из московских больниц, но заверил, что с ним всё в порядке. 

Пять дней назад культурного деятеля выписали из больницы, так как его состояние улучшилось. 26 июня он скончался в возрасте 89 лет. 

Андрей Дементьев является автором более 50 книг стихов и остается одним из известнейших советских поэтов второй половины XX века. Дементьев — почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР, в 1981–1992 годах был главным редактором журнала «Юность». С конца 1980-х он вел передачи на телевидении, в том числе «Воскресные встречи», «Клуб молодоженов» и «Добрый вечер, Москва».

Он издал более 40 сборников стихов, произведения поэта переведены на более чем десяток языков мира. Среди самых известных его стихотворений — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и многие другие. Его стихи легли в основу песен «Яблоки на снегу», «Натали», «А мне не надо от тебя», «Мы навек любовью ранены».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лещенко назвал Дементьева великим гуманитарием
Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Дементьева

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017