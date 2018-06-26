Вдова Андрея Дементьева назвала причину смерти поэта‍

Советский и российский поэт Андрей Дементьев умер от осложнения после простуды, сообщила его супруга Анна Пугач.

«90 лет, от чего можно скончаться? От всего, множество болезней. Осложнение было после простуды», — приводит ее слова радиостанция «Говорит Москва».

Пугач добавила, что не знает точного диагноза.

«Все полыхнуло разом, праздничные дни, простуда, а дальше…» — сообщила она газете РБК.

В интервью телеканалу РЕН ТВ вдова рассказала, что последние дни поэт чувствовал сильную слабость, но очень хотел дожить до своего 90-летия. По ее словам, незадолго до смерти он успел собрать издание своих произведений.

Пугач отметила, что последним желанием Дементьева было, чтобы похороны прошли в Твери или Москве.

«У меня в душе Тверь. Он очень-очень любил Тверь. Хотелось бы, чтобы власти (Твери) как-то проявились», — цитирует жену поэта ТАСС.

10 июня появилась информация, что Андрея Дементьева экстренно госпитализировали из-за проблем с работой внутренних органов. Поэт подтвердил, что действительно находится в одной из московских больниц, но заверил, что с ним всё в порядке.

Пять дней назад культурного деятеля выписали из больницы, так как его состояние улучшилось. 26 июня он скончался в возрасте 89 лет.

Андрей Дементьев является автором более 50 книг стихов и остается одним из известнейших советских поэтов второй половины XX века. Дементьев — почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР, в 1981–1992 годах был главным редактором журнала «Юность». С конца 1980-х он вел передачи на телевидении, в том числе «Воскресные встречи», «Клуб молодоженов» и «Добрый вечер, Москва».

Он издал более 40 сборников стихов, произведения поэта переведены на более чем десяток языков мира. Среди самых известных его стихотворений — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и многие другие. Его стихи легли в основу песен «Яблоки на снегу», «Натали», «А мне не надо от тебя», «Мы навек любовью ранены».