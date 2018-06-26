Фонд развития моногородов поддержал строительство дороги в Котовске

В Котовске Тамбовской области завершается строительство дороги к заводу нетканных материалов (КЗНМ). Работы велись в рамках совместного проекта Фонда развития моногородов, региона и муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Соглашение о строительстве дороги было заключено между губернатором Александром Никитиным и руководителем Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым осенью 2017 года. В общей сложности на реализацию проекта было направлено 30 млн рублей, из которых 25,9 млн рублей предоставил Фонд развития моногородов, сообщает ИА «Абирег».

Протяженность участка составила всего 1 км, но в областной администрации отметили важное стратегическое значение объекта для реализации инвестиционных проектов.

В начале июня ход строительных работ проверил заместитель генерального директора фонда Евгений Подшивалов и заместитель губернатора региона Александр Ганов. Предполагается, что в эксплуатацию дорога будет сдана в ближайшее время.