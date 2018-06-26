Перевозчика оштрафовали за ДТП с автобусом с детьми в Псковской области

Предприниматели оштрафовали на 400 тыс. рублей за нарушения правил перевозки детей. Автобус с подростками попал в ДТП в Псковской области.

По данным прокуратуры, перевозчик не проводил необходимые техосмотры автобуса, а также предрейсовые осмотры водителя. Кроме того, не был соблюден режим труда и отдыха водителей, в том числе в день ДТП. 22 мая экскурсионный автобус, ехавший в Санкт-Петербург с 26 детьми в салоне, съехал в кювет, когда водителю стало плохо. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Правоохранительные органы также указывают, что представители школы, от которой на экскурсию ехали дети, согласовали поездку, несмотря на то что водитель накануне осуществлял длительный рейс.

По результатам проверки водитель оштрафован по десяти статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщал портал iz.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, автобус слетел в кювет на трассе из Невеля в Санкт-Петербург. Пострадали двое взрослых и 19 детей.