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Активисты ОНФ добились благоустройства Тургеневского бережка в Орле

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Обзорную часть памятного места «Тургеневский бережок» в Орле благоустроили благодаря активистам Общероссийского народного фронта. В ходе работ были убраны кустарники и различные заросли, которые загромождали вид на город.

Эксперт ОНФ в Орловской области Станислав Абакумов отметил важность того, что администрация Орла поддержала инициативу «Народного фронта» по благоустройству памятного места. Теперь гостям и жителям города стал доступен комплексный обзор достопримечательностей города, сообщает InfoOrel.ru.

Благоустройство было проведено после того, как активисты ОНФ провели осмотр состояния Тургеневского бережка летом 2017 года и обнаружили, что вид со смотровой площадки ограничен из-за растущих деревьев.

В 2018 году отмечается 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева. По распоряжению Правительства РФ Всероссийским центром празднования стала Орловская область.

«Тургеневский бережок» получил свое название еще в XIX веке, так как это место имеет связь с детством писателя. В XX веке здесь был установлен памятник Тургеневу.

Ранее члены ОНФ провели на Тургеневском бережку экологическую акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!». В ходе мероприятия было высажено 40 саженцев дуба.

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