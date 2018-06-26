Прямой эфир

Главу тульского «ДСК Автодор» обвиняют в уклонении от уплаты налогов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СУ СКР по Тульской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ДСК Автодор». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Материалы дела переданы в суд.

Как установило следствие, в период с 29 сентября по 13 октября 2017 года предприятие имело долг по налогам, превышающий 9 млн рублей. Налоговая служба неоднократно требовала от директора погасить задолженность.

В это же время предприниматель заключил договор займа со сторонней организацией на 16 млн рублей, и, уклоняясь от уплаты налогов, перевел со счетов этой организации на счета третьих лиц более 11 млн рублей.

Таким образом, эти деньги не были направлены на расчетные счета «Автодора» для погашения задолженности пред налоговиками, а скрыты им от взыскания недоимки.

Обвиняемый полностью признал свою вину, передает ИА «Тульские новости».

Портал iz.ru в середине июня сообщал о том, что следственные органы в Воронежской области завершили расследование дела в отношении директора коммерческой организации, который подозревается в сокрытии налогов на 12 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство РФ предложило повысить ставку НДС до 20%
Налоговая служба рассказала о контроле движения средств по картам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017