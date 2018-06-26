Главу тульского «ДСК Автодор» обвиняют в уклонении от уплаты налогов

СУ СКР по Тульской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ДСК Автодор». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Материалы дела переданы в суд.

Как установило следствие, в период с 29 сентября по 13 октября 2017 года предприятие имело долг по налогам, превышающий 9 млн рублей. Налоговая служба неоднократно требовала от директора погасить задолженность.

В это же время предприниматель заключил договор займа со сторонней организацией на 16 млн рублей, и, уклоняясь от уплаты налогов, перевел со счетов этой организации на счета третьих лиц более 11 млн рублей.

Таким образом, эти деньги не были направлены на расчетные счета «Автодора» для погашения задолженности пред налоговиками, а скрыты им от взыскания недоимки.

Обвиняемый полностью признал свою вину, передает ИА «Тульские новости».

Портал iz.ru в середине июня сообщал о том, что следственные органы в Воронежской области завершили расследование дела в отношении директора коммерческой организации, который подозревается в сокрытии налогов на 12 млн рублей.