Лукашевич осудил запрет на въезд на Украину сотрудникам российских СМИ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил запрет украинских властей на въезд российского журналиста Евгения Примакова и корреспондента телеканала RT Полы Слиер.

«Решительно осуждаем депортацию с Украины журналистов российских СМИ», — говорится в Twitter постпредства РФ при ОБСЕ.

Как уточняется в сообщении, они прилетели в Киев на конференцию по свободе и плюрализму СМИ.

Ранее 26 июня Пола Слиер сообщила, что власти Украины запретили ей въезд в страну на пять лет без объяснения причин. Кроме того, в киевском аэропорту у нее изъяли паспорт.

Примакову также не сообщили причину предпринятых мер, однако заявили, что он «несет угрозу безопасности Украины». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока не знакомы с обстоятельствами, которые послужили причиной такого решения украинских властей.