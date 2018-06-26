Не стало поэта Андрея Дементьева… Автор прекрасных стихов, многие из которых были положены на музыку и стали поистине народными, он до последних дней сохранял творческую активность.

Я знал его более 40 лет. И за все эти годы он практически не менялся. У него была удивительная внешность, я даже шутил, что он, как Дориан Грей, где-то дома прячет портрет, на котором остается его старость. Андрей, конечно, смеялся. Но в то, что ему действительно было почти 90, поверить было невозможно.

Андрей Дмитриевич прожил невероятно насыщенную жизнь. И успел себя проявить не только как поэт. Долгие годы он возглавлял журнал «Юность», сделав для этого издания очень много. При нем журнал выходил огромными тиражами, а в качестве авторов публиковались Василий Аксенов, Евгений Евтушенко и другие выдающиеся литераторы. После Валентина Катаева и Бориса Полевого, предыдущих главредов, очень трудно было найти редактора, который достойно нес бы знамя «Юности». Но Андрей Дмитриевич справился с этой миссией блестяще.

Он был и прекрасным радиоведущим. Я несколько раз приходил к нему в эфир. И вот что меня поразило: с каждым гостем он говорил очень доверительно, как с близким человеком, и в то же время очень профессионально. Вопросы для беседы он писал сам — перед ним всегда лежал листочек с рукописными заметками.

И, конечно, Андрей Дмитриевич всегда славился как блестящий чтец. Его успех на концертах не знал региональных преград. Я был на его выступлении в Carnegie Hall и видел, как его принимали — туда пришла, кажется, вся русскоязычная диаспора Нью-Йорка.

Хотя сказать, что он принадлежит к когорте стадионных поэтов-шестидесятников все-таки нельзя. Он отличался. Но при этом умел читать стихи и мог делать это часами. Совсем недавно я был на встрече, где проводилось что-то вроде турнира поэтов. И Андрей Дмитриевич вышел из этого состязания, конечно же, победителем.

Будучи человеком разносторонним, объединявшим, кажется, несколько личностей, он тем не менее прежде всего был поэтом. Вся его жизнь и деятельность концентрировались вокруг огромного поэтического дара. В своем творчестве он продолжатель традиций Пушкина, Есенина, Роберта Рождественского. У него никогда не было поэтического модернизма. Его стихи — классические, стройные и ясные по форме, глубокие мысли в них выражены афористично и емко. Возможно, поэтому они так хорошо ложились на музыку, можно было просто взять сборник Дементьева, открыть на любой странице — и сочинять. Почти каждое стихотворение Андрея Дементьева было готовой песней, он очень «песенно» мыслил.

А о чем его поэзия? Конечно, о любви. Его музой была жена Анна Пугач, с которой он провел все последние годы. Она стала его поддержкой и верной соратницей. Наверное, благодаря ей он и прожил такую долгую творческую жизнь.

Писал он и гражданскую лирику. У Дементьева немало патриотических стихов, и это с его стороны не было конъюнктурой, он действительно искренне любил Россию. Мог высказывать недовольство какими-то решениями, выражать свою позицию, но оставался истинным патриотом.

Эти его черты — удивительная честность, преданность своим идеалам, Родине, близким — проявлялись у него во всем. И «честность» в данном случае — от слова «честь». Дементьев очень внимательно относился к вопросам морали, этики. И его собственное поведение было в этом плане безукоризненным. Думаю, таких людей осталось мало…