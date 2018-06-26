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Житель Новосибирска погиб во время прыжков в озеро

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В Кировском районе Новосибирска мужчина погиб во время отдыха у озера Грез. Он прыгнул в воду и утонул.

По данным очевидцев, компания друзей развлекалась прыжками в озеро с крутого берега. Один из мужчин после прыжка ненадолго всплыл на поверхность, а затем снова ушел под воду. Товарищи его так и не нашли, на место были вызваны спасатели. Они предположили, что мужчина при прыжке получил травмы и из-за этого утонул.

Поиск утонувшего ведется второй день с привлечением водолазов, пишет vn.ru.

Также спасатели сообщают о происшествиях на пляже «Детский» в Советском районе. Там три человека получили порезы рук и ног.

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