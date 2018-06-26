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МИД РФ призвал Украину не закрывать российские СМИ в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В министерстве иностранных дел России призвали Украину отказаться от практики закрытия российских СМИ, информирует «РИА Новости».

«Мы считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ», — заявил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.

Дипломат сказал, что Москва осуждает такую политику, и предложил Украине создать информационный продукт, который мог бы конкурировать с российскими СМИ.

26 июня украинские власти отказали во въезде в страну российскому журналисту Евгению Примакову и корреспонденту RT в Израиле Поле Слиер.

В 2017 году Украина ввела санкции в отношении ряда российских СМИ, в числе которых медиахолдинг РБК, телеканал «Звезда», Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета». В мае 2018-го под ограничения попали информационные агентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина».

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