Бабушка выпала из салона двигавшейся маршрутки в Астрахани

В Астрахани 79-летняя старушка вывалилась из двигавшейся на полном ходу маршрутки. Медики диагностировали у женщины ушиб тазобедренной кости, она госпитализирована.

Как сообщает «Астрахань-24», пенсионерка выпала из салона микроавтобуса, из-за того что водитель начал движение с открытой дверью. Женщина не удержалась и оказалась на проезжей части.

Сейчас в отношении 43-летнего водителя маршрутки проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Похожий случай произошел в Ульяновске в конце мая. Из салона маршрутки выпала 84-летняя старушка. Причиной также стала не закрытая водителем дверь.