Рабочий погиб в шахте «Восточная» в Челябинской области

Рабочего придавило отколовшимся куском породы в шахте «Восточная» Пластовского района Челябинской области. От полученных травм мужчина скончался. По факту произошедшего специальная комиссия проводит расследование.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС области, сегодня, 26 июня, в ходе работ на шахте откололся кусок породы и придавил мужчину 1985 года рождения. Коллеги подняли пострадавшего на поверхность, но прибывшие медики констатировали смерть мужчины, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Помощник президента УК «Южуралзолото Группа компаний» по связям с общественностью Наталья Денисова пояснила агентству, что по предварительным данным причиной произошедшего стало нарушение рабочим техники безопасности.

Произошедшее расследует специальная комиссия. Предприятие продолжает работу в обычном режиме. В ГУ МЧС отметили, что информации о завалах в шахте не поступало. Других обращений не было.