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Мусорный полигон построят под Тамбовом

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В Тамбовском районе будет построен полигон захоронения — объект для утилизации твердых коммунальных отходов (ТБО). Концессионное соглашение будет заключено между областными властями и Тамбовским мусороперерабатывающим комплексом «КомЭк».

Именно это предприятие занимается переработкой отходов из Тамбова, Тамбовского района, Котовска и Знаменки. Оно сортирует мусор на вторичное сырье, которое отправляется на переработку, и отходы, ей не подлежащие, везут на полигон. Однако, как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», ресурсы этого полигона скоро будут исчерпаны.

Концессионное соглашение предполагает инвестиции на 212 млн рублей. Какие-либо поступления из бюджета не предусмотрены. Площадь нового полигона составит не менее 25 га. Он будет рассчитан на 1 млн т отходов.

В середине июня портал iz.ru сообщал о том, что власти Симферополя подписали договор на рекультивацию закрытого полигона ТБО в городском микрорайоне Каменка.

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