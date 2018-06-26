Мусорный полигон построят под Тамбовом

В Тамбовском районе будет построен полигон захоронения — объект для утилизации твердых коммунальных отходов (ТБО). Концессионное соглашение будет заключено между областными властями и Тамбовским мусороперерабатывающим комплексом «КомЭк».

Именно это предприятие занимается переработкой отходов из Тамбова, Тамбовского района, Котовска и Знаменки. Оно сортирует мусор на вторичное сырье, которое отправляется на переработку, и отходы, ей не подлежащие, везут на полигон. Однако, как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», ресурсы этого полигона скоро будут исчерпаны.

Концессионное соглашение предполагает инвестиции на 212 млн рублей. Какие-либо поступления из бюджета не предусмотрены. Площадь нового полигона составит не менее 25 га. Он будет рассчитан на 1 млн т отходов.

В середине июня портал iz.ru сообщал о том, что власти Симферополя подписали договор на рекультивацию закрытого полигона ТБО в городском микрорайоне Каменка.