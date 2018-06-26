Андрей Дмитриевич Дементьев всего несколько дней не дожил до своего 90-летия. Это потеря, которую мы не до конца сейчас можем оценить. Ушел большой поэт, человек широкой души. Такие стихи, как у Андрея Дмитриевича, вряд ли кто еще напишет. Его поэзия всегда выделялась на общем фоне. В ней не было пафоса, не было условности. Стихи Дементьева — очень теплые, душевные, образные, чувственные.

Мы были знакомы с семидесятых годов. Он работал редактором в журнале «Юность», потом стал его главным редактором. Публиковал произведения Астафьева, Войновича, Ахмадулиной, Окуджавы, Евтушенко и других известных авторов. На этот журнал было сложно подписаться. «Юность» во времена Дементьева стала необычайно популярной. И главный редактор тоже.

Однажды мой приятель композитор Аркадий Харалов пригласил меня в гости к Андрею. Они вместе писали песни. Я не ожидал, что эта встреча станет судьбоносной. Дал ему послушать свои песни, он показал нам новые стихи — так и подружились. Дементьев писал стихи для песен, которые исполняли очень известные артисты – Владимир Мигуля, София Ротару, Евгений Мартынов, Лев Лещенко, Михаил Муромов, Людмила Зыкина и многие, многие другие. В моем репертуаре тоже было много его песен. Но самая любимая, самая сильная – «Баллада о матери», ее еще называют «Алешенька».

Постарела мать за тридцать лет,

А вестей от сына нет и нет.

Но она всё продолжает ждать,

Потому что верит, потому что мать.

И на что надеется она?

Много лет как кончилась война,

Много лет как все пришли назад,

Кроме мёртвых, что в земле лежат.

Сколько их в то дальнее село

Мальчиков безусых не пришло...

Сильные стихи. Ком в горле. Музыку написал Евгений Мартынов. Он же был первым исполнителем. В 1973 году мы вместе с Женей отправились на Всесоюзный конкурс исполнителей советской песни в Минск. Я был свидетелем его успеха. Впервые представив на суд зрителей «Балладу о матери», он получил приз зрительских симпатий. Зал не отпускал его со сцены. Люди плакали. А в следующем году эту песню отметили на телевизионном конкурсе «Песня – 74». Андрей Дементьев и Евгений Мартынов получили дипломы лауреатов. Именно «Баллада о матери» помогла завоевать всесоюзную популярность Евгению. Тогда же и я взял ее в свой репертуар.

Мы часто встречались с Андреем у него дома или на даче в Подмосковье. Он читал стихи, рассказывал истории. А несколько лет назад на своей Родине в Твери открыл первый в своем роде Дом поэзии Андрея Дементьева. Это место встречи творческих людей — поэтов, писателей, актеров. Дементьев приглашал известных артистов, которые читали стихи, и представлял на суд зрителей собственные произведения. В Доме поэзии собирались и начинающие литераторы.

Андрей был прямым, откровенным, не кривил душой, никогда не лгал. Высокого духа человек. И надо заметить, у него практически не было врагов. Потому что он видел в людях только хорошее. Так и общаться проще. Это правильный подход. Ведь если заранее видеть в собеседнике отрицательные стороны, диалог точно не получится. Я недавно написал автобиографию, и Андрей сделал мне подарок, став автором предисловия. Хорошие слова в свой адрес от такого замечательного человека были безумно приятны.

Андрей всегда придерживался позитивного настроя. У него всегда было хорошее настроение. Он был оптимистом. Хотя и болячек хватало, операции переносил тяжелые. Но никогда не говорил о них. Известие о его кончине стало неожиданным даже для друзей. Он строил планы, умирать точно не планировал.

16 июля Андрею Дементьеву исполнилось бы 90. Юбилейный вечер теперь уже не состоится. Но, возможно, кто-то из коллег, поклонников организует вечер в память о поэте. Как и раньше, на творческих вечерах Андрея соберутся артисты, будет полный зал зрителей. Аншлаг станет доказательством любви к его творчеству.

Автор - народный артист РСФСР, певец.