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Чемпионат России по судомодельному спорту состоится в Брянске

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В Брянске выберут самую быструю модель корабля. В пятницу, 28 июня, на озере Чертовица начнется чемпионат России среди кордовых скоростных моделей с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями. Завершится первенство 1 июля.

В соревнованиях будут участвовать представители более 10 регионов страны. Каждый спортсмен должен будет продемонстрировать максимальную скорость своей модели на дистанции 500 м.

Как напоминает интернет-газета «Брянские новости», мировой рекорд был поставлен в 2017 году в Болгарии представителем Ижевска Фаридом Ишметовым. Он сумел построить модель, которая развила скорость 274 км/ч.

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