Международная федерация журналистов осудила недопуск Слиер на Украину

Международная федерация журналистов осудила отказ во въезде на Украину корреспонденту RT Поле Слиер.

«Запрет на въезд Слиер противоречит демократии, Украина должна дать объяснение и прекратить давление» — приводит «РИА Новости» слова генерального секретаря организации Энтони Белланжера.

Власти Украины отказали пропустить на свою территорию Полу Слиер 26 июня. Она планировала принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

Слиер продержали полтора часа на границе. Затем без объяснения причин ей дали подписать бумагу, что журналистке будет запрещен въезд на Украину на пять лет, сообщает RT.

Также 26 июня посольство России сообщило об отказе украинскими властями во въезде российскому телеведущему Евгению Примакову. Он планировал участвовать в экспертной конференции ОБСЕ по правам журналистов.

В Кремле пообещали разобраться в обстоятельствах отказа во въезде журналисту.

26 мая украинские пограничники не пустили в страну двух сотрудников российских СМИ. Журналисты прилетели в Киев на матч финала Лиги чемпионов УЕФА-2018.