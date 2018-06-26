Более 20 ФАПов появятся в Архангельской области до 2020 года

Власти Архангельской области планируют приобрести шесть модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и построить 16 новых ФАПов до 2020 года. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба правительства области.

По данным пресс-службы, новые ФАПы планируется построить на средства из областного бюджета. В общей сложности будет выделено порядка 152 млн рублей. Модульные ФАПы будут приобретены на средства из федерального бюджета, сообщает ИА FlashNord.

Начать реализовывать проект планируется с деревни Окулово в Приморском районе. Остальные пункты появятся в Котласском, Плесецком, Няндомском и других районах до 2020 года.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 3 марта 2018 года, Архангельской области выделено более 26 млн рублей на приобретение модульных ФАПов, которые будут установлены в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 тыс. человек.