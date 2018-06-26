Вдова Андрея Дементьева назвала причину смерти поэта

Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев умер на 90-м году жизни. Об этом во вторник, 26 июня, сообщила его жена Анна Пугач. Также она рассказала о болезнях, предшествовавших смерти литератора.

По словам супруги, известие о кончине поэта стало для нее полной неожиданностью.

«Мне сейчас позвонили из больницы, он был в реанимации. Он плохо себя чувствовал, но мы надеялись», — сообщила Анна Пугач журналистам РЕН ТВ.

Она добавила, что Дементьев очень хотел дожить до своего 90-летия, которое должен был отметить 16 июля. А 20 июля в Твери планировалось официальное празднование его юбилея.

О причинах смерти

Андрей Дементьев Известный поэт, публицист и редактор культового журнала «Юность» Андрей Дементьев скончался в Москве во вторник, 26 июня — об этом журналистам рассказала его вдова Анна Пугач. Всего было издано больше 50 книг со стихами Андрея Дементьева, около 100 из них положены на музыку. Его песни «Баллада о матери», «Яблоки на снегу», «Лебединая верность» пела вся страна. Кадры из жизни ушедшего поэта — в галерее портала iz.ru Фото: ТАСС/Игорь Зотин, Борис Кавашкин Андрей Дементьев Андрей Дементьев известен не только своей поэтической деятельностью — он сотрудничал со многими изданиями, а в 1970-х пришел работать в известный журнал «Юность», который возглавил в 1981 году Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов Андрей Дементьев Андрей Дементьев во время выступления, 1978 год Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов Андрей Дементьев На вечере поэзии в Государственном концертном зале им. П.И. Чайковского, 1978 год Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов Андрей Дементьев Советский поэт Андрей Дементьев выступает на международном гала-концерте, завершившем одну из первых советско-американских встреч — «Новое видение друг друга», — которая состоялась в 1987 году Фото: ТАСС/Николай Малышев Андрей Дементьев Благодаря его участию были опубликованы многие книги и сборники поэтов-шестидесятников: Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы и многих других. На фото: Андрей Дементьев и Белла Ахмадулина в 2002 году Фото: Global Look Press/Natalya Loginova Андрей Дементьев Андрей Дементьев — обладатель нескольких советских и российских государственных наград. В 2013 году он был награжден орденом Почета. На фото: церемония награждения в Кремле, 2013 год Фото: Global Look Press Андрей Дементьев Родившись в Твери, Андрей Дементьев много сделал не только для развития литературного движения в стране и сохранения памяти об известных поэтах, но и для развития родного города. На фото: Андрей Дементьев (справа) и поэт Евгений Евтушенко на пресс-конференции, посвященной открытию памятника поэтам-шестидесятникам в Твери Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев Андрей Дементьев В июне 2018-го стало известно, что поэт был госпитализирован в одну из столичных больниц, однако позднее его родственники рассказали, что поэт выписался из больницы и готовится к празднованию 90-летнего юбилея — оно должно было пройти 20 июля в Твери Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Впервые об ухудшении состояния Дементьева стало известно 10 июня. СМИ сообщили, что у него возникли проблемы с работой внутренних органов.

Чуть позже сам поэт сообщил журналистам, что врачи не нашли у него ничего серьезного и надо было просто провериться. 21 июня стало известно о выписке поэта из больницы. По словам его супруги, после профилактического лечения он чувствовал себя хорошо.

Однако чуть позже поэт вновь почувствовал ухудшение и был госпитализирован. А 26 июня стало известно о его смерти.

Супруга поэта рассказала, что наиболее вероятной причиной летального исхода стала инфекция. При этом она попросила журналистов уважать память поэта и «не копаться в мелочах».

Творческий путь

Дементьев за свою жизнь выпустил около 50 книг стихов. Среди наиболее популярных его произведений — «Не смейте забывать учителей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и многие другие. Кроме того, его стихи, положенные на музыку, стали хитами. В их числе «Яблоки на снегу», «Натали» и «Мы навек любовью ранены».

«Он только 3 июня выступал на фестивале «Красная площадь», общался с читателями. Три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу», — рассказала Анна Пугач.

По словам супруги, незадолго до своей смерти Дементьев успел собрать последний свой сборник. Возможно, что вскоре он будет выпущен.

Огромная потеря для страны

Свои соболезнования в связи со смертью поэта уже выразили многие артисты, поэты и политики. Телеграмму с соболезнованиями отправил и президент России Владимир Путин.

Народный артист России Илья Резник назвал уход Дементьева огромной потерей. По его словам, поэт был одним из последних оставшихся в живых классиков в России.

Также в стороне не остался и певец Лев Лещенко, который заявил, что Дементьев «осветил темные дни для народа России».

«Это был великий гуманитарий, он открыл для читателей молодых поэтов и писателей», – сказал он.

Поэтесса Лариса Рубальская назвала умершего поэта удивительным человеком. Она также отметила, что известие о смерти сделало ей «очень больно».

Также свои соболезнования в связи с кончиной поэта выразили певица Диана Гурцкая, поэт-песенник Юрий Энтин, музыкант Юрий Лоза, телеведущий Владимир Соловьев и многие другие.