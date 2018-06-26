Вдова Андрея Дементьева назвала причину смерти поэта
Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев умер на 90-м году жизни. Об этом во вторник, 26 июня, сообщила его жена Анна Пугач. Также она рассказала о болезнях, предшествовавших смерти литератора.
По словам супруги, известие о кончине поэта стало для нее полной неожиданностью.
«Мне сейчас позвонили из больницы, он был в реанимации. Он плохо себя чувствовал, но мы надеялись», — сообщила Анна Пугач журналистам РЕН ТВ.
Она добавила, что Дементьев очень хотел дожить до своего 90-летия, которое должен был отметить 16 июля. А 20 июля в Твери планировалось официальное празднование его юбилея.
О причинах смерти
Впервые об ухудшении состояния Дементьева стало известно 10 июня. СМИ сообщили, что у него возникли проблемы с работой внутренних органов.
Чуть позже сам поэт сообщил журналистам, что врачи не нашли у него ничего серьезного и надо было просто провериться. 21 июня стало известно о выписке поэта из больницы. По словам его супруги, после профилактического лечения он чувствовал себя хорошо.
Однако чуть позже поэт вновь почувствовал ухудшение и был госпитализирован. А 26 июня стало известно о его смерти.
Супруга поэта рассказала, что наиболее вероятной причиной летального исхода стала инфекция. При этом она попросила журналистов уважать память поэта и «не копаться в мелочах».
Творческий путь
Дементьев за свою жизнь выпустил около 50 книг стихов. Среди наиболее популярных его произведений — «Не смейте забывать учителей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и многие другие. Кроме того, его стихи, положенные на музыку, стали хитами. В их числе «Яблоки на снегу», «Натали» и «Мы навек любовью ранены».
«Он только 3 июня выступал на фестивале «Красная площадь», общался с читателями. Три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу», — рассказала Анна Пугач.
По словам супруги, незадолго до своей смерти Дементьев успел собрать последний свой сборник. Возможно, что вскоре он будет выпущен.
Огромная потеря для страны
Свои соболезнования в связи со смертью поэта уже выразили многие артисты, поэты и политики. Телеграмму с соболезнованиями отправил и президент России Владимир Путин.
Народный артист России Илья Резник назвал уход Дементьева огромной потерей. По его словам, поэт был одним из последних оставшихся в живых классиков в России.
Также в стороне не остался и певец Лев Лещенко, который заявил, что Дементьев «осветил темные дни для народа России».
«Это был великий гуманитарий, он открыл для читателей молодых поэтов и писателей», – сказал он.
Поэтесса Лариса Рубальская назвала умершего поэта удивительным человеком. Она также отметила, что известие о смерти сделало ей «очень больно».
Также свои соболезнования в связи с кончиной поэта выразили певица Диана Гурцкая, поэт-песенник Юрий Энтин, музыкант Юрий Лоза, телеведущий Владимир Соловьев и многие другие.