Прямой эфир

Парки обустроят вместо дворов рядом с метро «Аннино» в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парки вместо обычных дворов появятся в жилом микрорайоне «Аннино» в Москве. Об этом сообщается на сайте Москомстройинвеста.

По словам председателя комитета Константина Тимофеева, традиционные дворы спроектировали в виде парков, чтобы сделать пространство рядом с домами более комфортным и удобным для жителей, пишет сетевое издание m24.ru. Там обустроят детские площадки и озелененные скверы.

Всего на участке в 46 тыс. кв. м возведут пять жилых корпусов, детский сад на 125 мест, а также наземный гараж на 300 машин. Строительство корпусов планируется завершить до кона 2018 года.

26 июня сообщалось, что цветники и клумбы в Москве украсят больше 350 многолетних растений. За увеличение числа многолетников на московских улицах высказались сами жители столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Транспортно-пересадочный узел построят в Сколково
Жилье и офисы построят вдоль нового участка желтой ветки метро в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017