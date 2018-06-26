Парки обустроят вместо дворов рядом с метро «Аннино» в Москве

Парки вместо обычных дворов появятся в жилом микрорайоне «Аннино» в Москве. Об этом сообщается на сайте Москомстройинвеста.

По словам председателя комитета Константина Тимофеева, традиционные дворы спроектировали в виде парков, чтобы сделать пространство рядом с домами более комфортным и удобным для жителей, пишет сетевое издание m24.ru. Там обустроят детские площадки и озелененные скверы.

Всего на участке в 46 тыс. кв. м возведут пять жилых корпусов, детский сад на 125 мест, а также наземный гараж на 300 машин. Строительство корпусов планируется завершить до кона 2018 года.

26 июня сообщалось, что цветники и клумбы в Москве украсят больше 350 многолетних растений. За увеличение числа многолетников на московских улицах высказались сами жители столицы.