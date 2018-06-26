Меркель не поедет на матч между Германией и Южной Кореей

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не планирует поездку в Россию на матч между сборными Германии и Южной Кореи. Об этом она заявила 26 июня на совместной конференции с председателем правительства Испании Педро Санчесом, информирует ТАСС.

«В свете парламентской недели я не смогу быть в Казани, но, разумеется, от всего сердца желаю всего хорошего команде», — сказала немецкий политик. 10 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не исключает визита в Россию на чемпионат мира по футболу.

Матч между Германией и Южной Кореей пройдет 27 июня. Исход игры определит страну, которая выйдет в одну восьмую чемпионата мира по футболу.

Согласно опросу, большинство граждан Германии не поддержали своих политиков в решении бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Почти 70% немцев выступили против игнорирования ЧМ-2018.