Прямой эфир

СК Ставрополья начал проверку после падения двухлетнего ребенка из окна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доследственная проверка проводится по факту гибели двухлетнего мальчика в Ставрополе. Ребенок выпал из окна четвертого этажа и погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Ставропольского края.

Трагедия произошла вчера, 25 июня, в одном из многоэтажных домов на улице 50 лет ВЛКСМ. Двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых в комнате, залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчик выпал из окна, сообщает NewsTracker.

Ребенок с травмами был доставлен в реанимацию, но скончался через несколько часов, не приходя в сознание.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Омске
Четырехлетняя девочка впала в кому после падения с 4-го этажа в Астрахани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017