СК Ставрополья начал проверку после падения двухлетнего ребенка из окна

Доследственная проверка проводится по факту гибели двухлетнего мальчика в Ставрополе. Ребенок выпал из окна четвертого этажа и погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Ставропольского края.

Трагедия произошла вчера, 25 июня, в одном из многоэтажных домов на улице 50 лет ВЛКСМ. Двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых в комнате, залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчик выпал из окна, сообщает NewsTracker.

Ребенок с травмами был доставлен в реанимацию, но скончался через несколько часов, не приходя в сознание.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.