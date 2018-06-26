Петербургские депутаты обвинили Смольный в интригах

Правительство Санкт-Петербурга обсудило на заседании разногласия между заксобранием и городской администрацией. Тему поднял представитель городского парламента в администрации Михаил Бродский во время выступления по вопросу Стратегии развития города до 2035 года.

Бродский в частности упомянул о запросе депутата Марии Щербаковой по поводу обустройства депутатской приемной. Она пожаловалась на проблемы материально-технического обеспечения: парламентариям приходится самим оплачивать интернет и гигиенические средства, передает телеканал «78».

Бродский обвинил чиновников в интригах. Он подчеркнул, что энергия, которая могла бы тратиться на работу, иногда уходит на борьбу внутри команды.

Губернатор Георгий Полтавченко в ответ заявил: «Первый раз слышу информацию в утвердительном плане, что между исполнительной и законодательной властью в нашем городе есть противоречия». Он поинтересовался, является ли это личным мнением Бродского или всего заксобрания. В последнем случае губернатор, по его словам, хочет услышать то же самое от спикера собрания Вячеслава Макарова.