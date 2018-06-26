Липецкие ветслужбы опровергли наличие птичьего гриппа в регионе

В управлении ветеринарии Липецкой области опровергли информацию некоторых СМИ о том, что в регион завезен птичий грипп. Якобы вирусом была заражена продукция фермера из Липецка.

По словам замначальника ведомства Сергея Стукалина, которые приводит Lipetskmedia, случаи заражения птичьим гриппом зарегистрированы в Самаре, Пензе, Орле и Курсе. Однако в Липецкой области их не выявлено.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Орловской области введен карантин в связи с выявлением птичьего гриппа в нескольких населенных пунктах. Очаг заболевания был обнаружен также в хозяйствах Саратовской, Курской и Пензенской областях.

Россельхознадзор накануне выступил с заявлением о том, что вирус птичьего гриппа не опасен для человека, а ситуация, которая на данный момент сложилась с этим заболеванием в России, является прогнозируемой и обусловлена сезонностью.