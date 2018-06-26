Водитель внедорожника протаранил толпу на Урале

В Полевском Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту наезда внедорожника на людей. Водитель управлял Toyota Land Cruiser в состоянии опьянения.

По данным очевидцев, мужчина не справился с управлением и протаранил толпу людей, стоявших возле магазина. Пострадавшая компания пыталась вытащить водителя из машины, но от самосуда его спасла полиция. По данным правоохранительных органов, с травмами в больницу были доставлены женщины 23 и 26 лет, еще две женщины и мужчина успели отскочить от внедорожника, пишет ИА «Ура.ру».

В полиции уточнили, что автомобилист находился за рулем пьяным и перепутал педали газа и тормоза. При этом мужчина ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.