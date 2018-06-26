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Мост между деревнями в Приморье прогнулся из-за нарушителей

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Прогнувшийся мост через реку Маревка в Красноармейском районе Приморского края полностью закрыли для пешеходного и транспортного движения. Власти организуют лодочную переправу, чтобы жители сел Измайлиха и Метеоритный смогли быстро добраться до районного центра.

Торги на проектирование нового моста начнутся в июле. Как пояснили в администрации муниципалитета, причиной обрушения стало нарушение запрета на проезд. Местные жители убрали дорожные знаки и самовольно ездили через реку, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, дорогостоящее строительство моста через реку Литовка в Партизанском районе Приморского края планируют завершить до конца 2018 года. Переправа находится на дороге Артем – Находка — порт Восточный.

По словам директора подрядной организации Виктора Князева, работы выполнены на 50%.

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