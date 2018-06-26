Прямой эфир

Кремль проконтролирует работу над поручениями по итогам «Прямой линии»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента России проследит за исполнением поручений главы государства по итогам специальной программы «Прямой линии с Владимиром Путиным». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спокойный разговор
Россияне проявляют стабильно высокий интерес к «Прямой линии» президента

«Там установлены сроки, там установлены ответственные. И контрольное управление [администрации президента] дальше осуществляет контроль за исполнением этого перечня поручений», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли президент лично следить за реализацией перечня документов.

Контрольное управление Кремля контролирует и проверяет исполнение федеральными и региональными органами исполнительной власти федеральных законов, указов, распоряжений, программных документов президента. Управление также информирует главу государства о результатах контроля и проверок.

26 июня сайт Кремля опубликовал перечень поручений по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоялась 7 июня 2018 года. В их числе — упрощение получения вида на жительство для знающих русский язык иностранцев, мониторинг цен на авиабилеты, помощь украинским беженцам и многое другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительству Ростовской области поручили помочь украинским беженцам
Путин поручил правительству снизить ипотечную ставку семьям с детьми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017