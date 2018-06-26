Кремль проконтролирует работу над поручениями по итогам «Прямой линии»

Администрация президента России проследит за исполнением поручений главы государства по итогам специальной программы «Прямой линии с Владимиром Путиным». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там установлены сроки, там установлены ответственные. И контрольное управление [администрации президента] дальше осуществляет контроль за исполнением этого перечня поручений», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли президент лично следить за реализацией перечня документов.

Контрольное управление Кремля контролирует и проверяет исполнение федеральными и региональными органами исполнительной власти федеральных законов, указов, распоряжений, программных документов президента. Управление также информирует главу государства о результатах контроля и проверок.

26 июня сайт Кремля опубликовал перечень поручений по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоялась 7 июня 2018 года. В их числе — упрощение получения вида на жительство для знающих русский язык иностранцев, мониторинг цен на авиабилеты, помощь украинским беженцам и многое другое.