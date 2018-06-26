Двух школьников из Удмуртии наградили за спасение утопающих

Два школьника 16 и 17 лет стали лауреатами всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Они получили награду за спасение утопающих.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, лауреатами из Удмуртии стали 16-летний Данила Белов и 17-летний Данил Яхонтов. Оба юных героя стали лауреатами общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за спасение утопающих.

В награду за свое мужество мальчики получили возможность отдохнуть в лагере «Орленок», сообщает ИА «Сусанин».

В общей сложности в 2017 году в адрес оргкомитета поступило 940 представлений на награждение из 85 регионов России. Лауреатами стали 156 человек, трое из которых — посмертно. Также лауреатами стали восемь общественных организаций и объединений.