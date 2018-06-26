Неизвестные похитили все туи из парка Авиаторов в Липецке

Из парка Авиаторов в Липецке украли туи. Пропажу обнаружили работники МУП «Зеленхоз», которые приехали полить деревья.

Как рассказал GOROD48 директор предприятия Александр Кулаков, воры унесли все 30 туй, высаженных ранее. Парк создавался в конце апреля общественной организацией «Зеленая Россия».

Аллея была заложена в честь летчиков Липецкого авиацентра, 20 героев Советского союза и восьми Героев России. Мероприятие приурочили к 100-летию авиации в Липецке.

Портал iz.ru в ноябре 2017 года сообщал о том, что воры украли ели с мемориала Сад памяти, который был возведен в Ленинградской области в память о жертвах теракта над Синаем спустя два года после трагедии.