Молния разрушила крышу часовни в Иркутской области

Молния ударила в крышу деревянной часовни в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутской области. На восстановление здания потребуется около полутора месяцев.

От удара молнии сильно пострадала молния. Повреждение крыши сопровождалось пожаром. Сбить пламя удалось достаточно быстро, никто в результате пожара не пострадал. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

В музее уточнили, что часовня не является памятником архитектуры, здание было построено в начале 2018 года. В помещениях не было музейных экспонатов, так что речь идет только о восстановлении новодела. На работы потребуется около полутора месяцев. Ремонт планируется завершить к постановке оперы «Царская невеста» среди естественных декораций.