Прямой эфир

Молния разрушила крышу часовни в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молния ударила в крышу деревянной часовни в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутской области. На восстановление здания потребуется около полутора месяцев.

От удара молнии сильно пострадала молния. Повреждение крыши сопровождалось пожаром. Сбить пламя удалось достаточно быстро, никто в результате пожара не пострадал. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

В музее уточнили, что часовня не является памятником архитектуры, здание было построено в начале 2018 года. В помещениях не было музейных экспонатов, так что речь идет только о восстановлении новодела. На работы потребуется около полутора месяцев. Ремонт планируется завершить к постановке оперы «Царская невеста» среди естественных декораций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гроза оставила без электричества несколько районов Тверской области
В МЧС поступило сообщение о пожаре в Малом театре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017