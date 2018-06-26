Эстакаду моста через Оку отремонтируют в Рязани первый раз с 1972 года

Эстакадную часть моста через реку Ока планируют отремонтировать в Рязани первый раз с 1972 года. Ремонт пройдет в рамках полной реконструкции мостового перехода.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, на данный момент ремонтные работы на мосту уже начались. В русловой части планируется заменить асфальтобетонное покрытие, которое последний раз обновлялось в 2010 году, сообщает РИА «7 инфо».

Также проведут ремонт эстакады моста. Здесь будут применены инновационное тонкослойное полимерное покрытие, которое снизит сроки ремонта и повысит прочность дорожного полотна.

Дорожники уже провели демонтаж деформационных швов моста и проводят подготовку к их замене. Также был снят верхний слой асфальта на общей площади в 500 п.м.

Работы проводятся без ограничения движения по мосту. Оно осуществляется в обе стороны. В особо загруженные часы на объекте работают регулировщики. Все работы идут согласно графику.