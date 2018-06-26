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Журналист Евгений Примаков прокомментировал запрет на въезд на Украину

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Тележурналист, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков прокомментировал решение запретить ему въезд на Украину. По его словам, это говорит о том, что Киеву «голос разума и адекватности не нужен».

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Также он отметил, что не собирается обращаться в международные инстанции и оспаривать решение украинских властей.

«Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины. Объявили, что мне запрещен въезд туда на пять лет», — сказал журналист 26 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что конкретную причину такого решения ему не объяснили.

«К сожалению, украинская сторона занимается самострелом», — цитирует Примакова «РИА Новости».

Ранее 26 июня украинские пограничники не пропустили журналиста на территорию страны. Примаков прибыл в аэропорт Борисполь в Киеве и планировал освещать визит в город уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Российское посольство в Киеве уже готовит ноту протеста в МИД Украины в связи с отказом на въезд.

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