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Жара и шторм ожидаются в Алтайском крае

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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на ближайшие три дня в Алтайском крае. Ветер усилится до 24 м/с на фоне жары.

Согласно прогнозам, с 27 по 29 июня воздух в Алтайском крае будет прогреваться до 33 градусов. В отдельных районах возможны дожди и грозы, также синоптики прогнозируют град. Во время гроз ветер будет усиливаться до 24 м/с, сообщает altapress.ru.

Синоптики уточняют, что грозовые шквалы происходят из-за аномально жаркой жары.

Как сообщал портал iz.ru, грозы стали причиной лесных пожаров в Алтайском крае.

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