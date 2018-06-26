Жара и шторм ожидаются в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на ближайшие три дня в Алтайском крае. Ветер усилится до 24 м/с на фоне жары.

Согласно прогнозам, с 27 по 29 июня воздух в Алтайском крае будет прогреваться до 33 градусов. В отдельных районах возможны дожди и грозы, также синоптики прогнозируют град. Во время гроз ветер будет усиливаться до 24 м/с, сообщает altapress.ru.

Синоптики уточняют, что грозовые шквалы происходят из-за аномально жаркой жары.

Как сообщал портал iz.ru, грозы стали причиной лесных пожаров в Алтайском крае.