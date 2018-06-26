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Бизнесмен Сергей Шекланов найден мертвым в каюте катера в Подмосковье

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Фото: pomestie-gals.com
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Бизнесмен Сергей Шекланов найден мертвым в каюте катера в подмосковном яхт-клубе «Галс», расположенном в городском округе Мытищи Московской области. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. 

По предварительным данным, он скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает телеканал РЕН ТВ. Тело предпринимателя было найдено в воскресенье, 24 июня.

Как уточняется в сообщении, Шекланов — экс-совладелец банка «БТА-Казань» и «Руснефтехима». Сейчас, по данным журналистов, за ним числятся компании «Регионгазхолдинг» и «Стрим ойл».

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