Городок под Пермью заполонили туристы из-за фестиваля воздухоплавания

В городе Кунгур Пермского края в гостиницах и хостелах не осталось свободных мест. Наплыв туристов связывают с фестивалем воздухоплавания «Небесная ярмарка», который пройдет здесь 30 июня.

Как отмечает ИА «Ура.ру», бронировать места в отелях и общежитиях туристы начали еще за полгода до предполагаемого события. Сейчас желающие увидеть шоу могут рассчитывать лишь на квартиры и комнаты по найму.

Пресс-секретарь фестиваля Андрей Маковеев сообщил агентству, что сутки проживания в частной квартире обойдутся в 1 тыс. рублей. Те, у кого бюджет ограничен, могут поселиться в палаточном лагере. Но, как предупредил Маковеев, и здесь можно остаться без места, поэтому палатку лучше брать с собой.

Фестиваль воздухоплавания пройдет уже в 17-й раз. Тысячи туристов приезжают в Кунгур ради ночного шоу «Танец слонов». Оно проходит каждый год на закрытии форума. В небо поднимаются десятки воздушных шаров с подсветкой.

Портал iz.ru в середине мая сообщал о фестивале воздушных шаров «Абинская Ревьера», который проходил у станицы Шапсугской Краснодарского края. Заслуженные пилоты тепловых аэростатов России собрались на поляне Вековых дубов.