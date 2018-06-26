Улицкая рассказала, как Россия «отстает» от Европы‍

Писательница Людмила Улицкая вызвала бурную реакцию в общественно-политических кругах своим интервью от 24 июня телеканалу «112 Украина», в котором она, в частности, заявила об отставании на 150 лет России и других постсоветских стран от Европы.

Позиция Улицкой

«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница догоняния — она на самом деле существует», — сказала Улицкая.

В качестве примера в интервью РБК писательница привела крепостное право, которое в России отменили позже чем в европейских государствах.

«Отставание — это наша беда, а не вина. К сожалению, в науке, в технологиях, в медицине отставание огромное», — уверена писательница.

Литератор также заявила о важности снижения уровня агрессии. «Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние», — призвала Улицкая.

Для выхода из создавшейся ситуации писательница призвала повышать культурный уровень и уровень образования, который по ее мнению сейчас снижается. Кроме того, Улицкая назвала процесс развития России «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу».

«У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране»

Российский тележурналист Владимир Познер, комментируя слова Улицкой радиостанции «Говорит Москва», заявил, что агрессивность свойственна любой стране, которая переживает переходный период.

«Многие не понимают, куда страна идет. Общество разделено в своих взглядах, как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране, и он трудный в России», — отметил он.

Касательно заявления Улицкой о движении России поперек цивилизационному процессу, у тележурналиста другое мнение. «Как раз нет: она идет по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно нецивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния», — заключил Познер.

Критика в адрес Улицкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда» раскритиковал Улицкую за ее слова о недостатке культуры и образования у россиян.

«Это обычный вид девиации, когда есть неполживцы, которые живут в России. Никому, кроме России, они не нужны. Но при этом, попадая на запад, они любят пройтись по нашей стране. Не с критикой, а когда им стыдно признаться, что они русские», — сказал Милонов.

По мнению парламентария, Улицкую никто уже не считает русской писательницей.

С критикой на Улицкую обрушился журналист Армен Гаспарян. «Пожалуй, Улицкой не следует примерять свои комплексы на всю страну, где ее идеи не близки 90% населения», — приводит его слова Федеральное агентство новостей.