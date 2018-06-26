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Больше 350 многолетних растений украсят цветники в Москве

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
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Цветники и клумбы в Москве украсят больше 350 многолетних растений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего украшать Москву будут 150 сортов и видов растений. В частности, уже в этом году на столичных улицах появятся манжетка, полынь и кровохлебка. Также в цветниках появятся и высокие растения: клопогоны, посконник, бузульник и роджерсия. Помимо этого, москвичам нравятся астры, пионы, хосты, лилейники, гейхеры и астильбы, сообщает сетевое издание m24.ru. За увеличение числа многолетников на московских улицах высказались сами жители столицы путем голосования на портале «Активный гражданин».

К началу ЧМ-2018 столичные улицы украсили 12 тематических цветников. Шесть из них разместили вдоль Волоколамского шоссе, где проходит маршрут автобусов с участниками и зрителями чемпионата.

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