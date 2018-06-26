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Подросток утонул в Коми во время купания

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Спасатели ищут тело подростка, который утонул во время купания в Республике Коми. У мальчика свело ногу.

Трагедия произошла в селе Богородск. 14-летний подросток с другом купался в реке Вишере. У мальчика начало сводить ноги, так как вода была холодной. В итоге подросток утонул. В администрации уточнили, что несовершеннолетние купались без присмотра взрослых и оказать помощь было некому, пишет ИА «Комиинформ».

Тело подростка спасатели ищут практически сутки. В поисковых работах участвуют пять человек.

Как сообщал портал iz.ru, в Якутии во время купания утонул 16-летний подросток. Он отправился на водоем с друзьями, нырнул в протоку и не смог вынырнуть.

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