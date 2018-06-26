Почти на месяц перекроют улицы в центре Оренбурга из-за ремонта

В центре Оренбурга почти на месяц перекроют улицы. Это связано с ремонтом теплотрассы. Соответствующее постановление подписано городской администрацией.

Ограничения вводятся с 1 июля и продлятся до 25 июля. Как уточняет РИА «Оренбуржье», ремонтировать теплотрассу будут в переулке Южный и в районе улицы Максима Горького. Движение будет ограничено по дороге в районе домов в Южном переулке. Также 6 июля целый день нельзя будет проехать на участке улицы Горького: от Южного переулка до Дмитриевского переулка.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что прокуратура Оренбурга требует возбудить дело о халатности в отношении чиновников городской администрации. Это связано с недавним пожаром в расселенном доме и пострадавшего из-за него имущества жильцов соседнего дома.