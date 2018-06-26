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Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до конца недели

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Высокий риск природных пожаров сохраняется из-за жары в Крыму. МЧС продлило период чрезвычайной пожарной опасности до 29 июня.

По данным синоптиков, температура воздуха в Крыму поднимется до 32 градусов. Чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться по меньшей мере до конца недели. МЧС продлило предупреждение до 29 июня, сообщает ИА «Крыминформ».

В связи с высоким риском пожаров населению запрещено разводить костры и использовать мангалы вблизи деревьев или рядом с сухой травой. Кроме того, запрещено бросать спички и окурки, а также использовать пиротехнику. С учетом солнечной погоды нельзя оставлять бутылки на освещенных природных территориях.

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