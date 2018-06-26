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Уфимский суд проверит информацию о соляном круге вокруг стола судьи

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Фото: proufu.ru
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Руководство Ленинского районного суда Уфы проверяет информацию о том, что судья Наиля Идиятова насыпала в зале заседания дорожки из соли. Об этом представители суда сообщили агентству «Интерфакс».

О соляном круге вокруг стола судьи журналистам рассказала правозащитница Альмира Жукова, участвующая в процессе по делу завода «Кроношпан». «Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль», — сказала она. Судья, по словам Жуковой, игнорировала все вопросы.

Правозащитница заявила, что намерена ходатайствовать о психиатрической экспертизе Идиятовой. Главврач Республиканского клинического психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов заявил, что действия судьи могли быть вызваны стрессом, и отметил, что такого рода ритуалы — не редкость и «народ у нас суеверный».

В августе 2012 года правительство Башкирии и австрийская компания Kronospan подписали инвестиционное соглашение о строительстве в республике крупного предприятия по деревообработке и производству строительных материалов. Активисты-экологи утверждают, что строительство ведется незаконно и при этом загрязняется единственный источник водоснабжения Уфы. Они требуют отменить положительные заключения госэкспертизы проектной документации завода «Кроношпан» и результатов инженерных изысканий.

Соль применяется в магии для защиты от сглаза и злых духов. Такая традиция существует во многих странах. Круг из соли применяется в том числе при ритуалах черной магии для защиты самого колдуна от сущностей, которых он вызывает.

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