Дело об избиении инвалида в ТЦ Екатеринбурга передано в суд

В суд Екатеринбурга передано дело об избиении 19-летнего инвалида в торговом центре «Алатырь». Рассмотрение материалов дела будет вестись в судебном участке. Заседание назначено на 2 июля.

Как уточняет ИА «Ура.ру», напавшего на 19-летнего Романа Валитова будут судить по статье КоАП «Побои». Наказание по этой статье предусматривает штраф от 5 до 30 тыс. рублей, административный арест от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. В полиции отказались возбуждать дело по уголовной статье.

Портал iz.ru сообщал о том, что 13 мая на молодого человека с детским церебральным параличом (ДЦП) набросился мужчина в форме охранника и с бейджем на груди. Он схватил посетителя и выволок на улицу.

В медпункте у Романа зафиксировали ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы и повреждение связок левой стопы. Мать пострадавшего попросила администрацию магазина предоставить записи с камер наблюдения, но получила отказ. Также ей сказали, что охранник не является их сотрудником.