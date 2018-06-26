Пилот пострадал при падении частного аэроплана в Якутии

Мужчина, пострадавший при падении аэроплана в Хангаласском районе Якутии, отказался от госпитализации. Об этом сообщают в минздраве республики.

Частный аэроплан рухнул в минувшие выходные. В единой диспетчерской службе уточняли, что пассажиров на летательном средстве не было, пострадал только пилот. С места аварии его доставили в больницу.

По данным медиков, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, также у него выявлена трещина кости в области бедра, сообщает ИА YakutiaMedia. От госпитализации пострадавший отказался.