Instagram оценили в $100 млрд

Аналитики Bloomberg оценили стоимость популярной социальной сети Instagram в $100 млрд. По их мнению, стоимость была бы актуальной в том случае, если бы приложение было самостоятельной компанией.

Шесть лет назад Facebook купил платформу у основателей за $1 млрд.

Instagram привлекает новых пользователей и рекламодателей быстрее, чем компания, владеющая правами на нее. В качестве основной причины эксперты называют более молодую аудиторию социальной сети.

Аналитики посчитали, что, преодолев в июне отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц, платформа удвоит этот показатель за пять лет. Они также отметили, что прибыль Instagram способна за 12 месяцев превысить $10 млрд.

В начале лета Facebook перестал быть одним из самых популярных сайтов Соединенных Штатов. Социальная сеть покинула тройку лидеров, уступив место социальному новостному сайту Reddit. Дольше всего американцы проводят время на Google и YouTube.