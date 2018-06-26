В Тульской области 90 детей пострадали от укусов клещей

За неделю клещи покусали более 200 человек в Тульской области. В медицинские учреждения обратились 90 детей.

Всего с начала сезона зафиксировано 1964 случая укуса, каждый четвертый приходится на ребенка. Клещей обнаружили во всех районах Тульской области. Как показали лабораторные исследования, почти 14% клещей в регионе являются переносчиками боррелиоза, еще порядка 3% инфицированы анаплазмой. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

В Роспотребнадзоре уточнили, что акарицидная обработка проведена на площади 943 га. Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо обращаться в медицинские учреждения для его удаления.