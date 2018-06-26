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Пять человек пострадали в массовой аварии во Владивостоке

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Три автомобиля столкнулись при неосторожном развороте иномарки во Владивостоке. Пять человек получили травмы.

По данным очевидцев, водитель Toyota Corona совершал разворот прямо перед встречным автомобилем Nissan Serena. В результате произошло столкновение, одну из машин отбросило на Nissan Teana, а тот, в свою очередь, вылетел на парковку. Об этом сообщает Vostokmedia.

По информации горожан, пострадали четыре пассажира Nissan Serena и водитель автомобиля Toyota. Потерпевшим на месте оказывали помощь свидетели ДТП. Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

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