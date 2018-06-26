Пять человек пострадали в массовой аварии во Владивостоке

Три автомобиля столкнулись при неосторожном развороте иномарки во Владивостоке. Пять человек получили травмы.

По данным очевидцев, водитель Toyota Corona совершал разворот прямо перед встречным автомобилем Nissan Serena. В результате произошло столкновение, одну из машин отбросило на Nissan Teana, а тот, в свою очередь, вылетел на парковку. Об этом сообщает Vostokmedia.

По информации горожан, пострадали четыре пассажира Nissan Serena и водитель автомобиля Toyota. Потерпевшим на месте оказывали помощь свидетели ДТП. Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.