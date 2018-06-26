Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Нигерии

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих посетить Нигерию, о вспышке желтой лихорадки в стране. По информации ведомства, с сентября 2017 года во всех штатах зарегистрировано 190 случаев подозрений на это заболевание.

У 1724 пациентов взяли анализ крови, в 108 пробах подтвердилось наличие вируса, говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что зарегистрировано 47 смертельных случаев, однако только десять из них подтверждены лабораторно.

В январе Роспотребнадзор предупреждал россиян о распространении желтой лихорадки в Южной Америке. В список опасных государств вошли Боливия, Бразилия, Перу, Колумбия, Суринам, Эквадор и Французская Гвиана. С января 2016 года по декабрь 2017 там умерли более 250 человек.

Желтая лихорадка — инфекционное заболевание, которое распространяется через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. Распространено в 32 африканских и 12 южноамериканских странах. Единственной мерой профилактики являются прививки, иммунитет после которых сохраняется пожизненно.