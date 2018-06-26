Прямой эфир

ФИФА оштрафовала швейцарских футболистов за «неспортивное поведение»

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал трех игроков сборной Швейцарии за способ празднования гола в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Сербии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Первые потери мундиаля
После двух туров группового турнира определились несколько неудачников чемпионата мира, а часть команд обеспечила себе место в плей-офф

В «неспортивном поведении» обвинили Штефана Лихтштайнера, Гранита Джаку и Джердана Шакири.

Футболистам были вынесены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. швейцарских франков за демонстрацию политических взглядов во время матча с Сербией, который завершился победой Швейцарии со счетом 2:1.

Джака и Шакири, имеющие косоварское происхождение, забили по голу и отметили взятие ворот изображением взмаха крыльев орла — символа Албании, с которой у Сербии натянутые отношения. У Шакири на бутсе был изображен флаг Косово. Капитан сборной Лихтштайнер также был уличен в неподобающем для спортсмена поведении при праздновании голов.

Кроме того, на 54 тыс. швейцарских франков был оштрафован Футбольный союз Сербии, было вынесено предупреждение за демонстрацию дискриминационных баннеров и сообщений со стороны болельщиков сборной страны. Глава союза Славиша Кокеза и главный тренер команды Младен Крстаич также были оштрафованы на 5 тыс. франков каждый за заявления после матча, которые, по мнению ФИФА, носили неспортивный характер.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 городах страны. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФИФА завела дело против немецких футбольных чиновников
Сербия подаст протест в ФИФА после матча со Швейцарией на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017