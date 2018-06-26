ФИФА оштрафовала швейцарских футболистов за «неспортивное поведение»

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал трех игроков сборной Швейцарии за способ празднования гола в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Сербии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В «неспортивном поведении» обвинили Штефана Лихтштайнера, Гранита Джаку и Джердана Шакири.

Футболистам были вынесены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. швейцарских франков за демонстрацию политических взглядов во время матча с Сербией, который завершился победой Швейцарии со счетом 2:1.

Джака и Шакири, имеющие косоварское происхождение, забили по голу и отметили взятие ворот изображением взмаха крыльев орла — символа Албании, с которой у Сербии натянутые отношения. У Шакири на бутсе был изображен флаг Косово. Капитан сборной Лихтштайнер также был уличен в неподобающем для спортсмена поведении при праздновании голов.

Кроме того, на 54 тыс. швейцарских франков был оштрафован Футбольный союз Сербии, было вынесено предупреждение за демонстрацию дискриминационных баннеров и сообщений со стороны болельщиков сборной страны. Глава союза Славиша Кокеза и главный тренер команды Младен Крстаич также были оштрафованы на 5 тыс. франков каждый за заявления после матча, которые, по мнению ФИФА, носили неспортивный характер.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 городах страны.